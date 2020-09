Mauro De Mauro, così scompariva un giornalista. Depistaggi, servizi e mafia: dopo 50 anni è rimasto un caso senza verità (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16 settembre 1970 scompariva a Palermo Mauro De Mauro, fuoriclasse del giornalismo de L’Ora, storico quotidiano del pomeriggio. Esperto cronista di fatti di mafia con un passato oscuro da giovane militante della X Mas di Junio Valerio Borghese, De Mauro scompare nel centro del capoluogo siciliano senza lasciare traccia. In breve tempo la sua storia diventa emblematica, talmente complicata e tortuosa da diventare un caso. Anzi “il caso”, Il caso De Mauro, come il titolo del libro di Giuseppe Pipitone, uscito per Editori Riuniti nel 2012, di cui pubblichiamo un estratto. È il capitolo in cui si ricostruiscono gli attimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16 settembre 1970a PalermoDe, fuoriclasse del giornalismo de L’Ora, storico quotidiano del pomeriggio. Esperto cronista di fatti dicon un passato oscuro da giovane militante della X Mas di Junio Valerio Borghese, Descompare nel centro del capoluogo sicilianolasciare traccia. In breve tempo la sua storia diventa emblematica, talmente complicata e tortuosa da diventare un. Anzi “il”, IlDe, come il titolo del libro di Giuseppe Pipitone, uscito per Editori Riuniti nel 2012, di cui pubblichiamo un estratto. È il capitolo in cui si ricostruiscono gli attimi ...

