Mattino Cinque, tutti contro Massimiliano Morra: 'Pieno di sè, ha recitato un copione', poi l'aneddoto di Lory Del Santo (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'attore è stato fortemente criticato per il suo comportamento nella prima puntata di Grande Fratello Vip. Ecco tutti i dettagli Grande Fratello Vip: Massimiliano Morra nel mirino Massimiliano Morra ha accettato con entusiasmo di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e l'ha fatto solo per un motivo (oltre al compenso): quello di farsi conoscere dal pubblico come persona e non come attore. Tuttavia, il suo ingresso non è stato facile. Alfonso Signorini ha messo nella Casa Massimiliano Morra e la sua ex fidanzata Adua Del Vesco. I due attori si sono conosciuti sul set, hanno avuto una storia di un anno ma si sono lasciati molto male e non si sono più sentiti. Adua quando ha saputo che c'era anche ...

