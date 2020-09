Mass Effect Trilogy Remastered sempre più vicino? Spunta un nuovo rumor che riaccende l'hype (Di mercoledì 16 settembre 2020) I rumor su Mass Effect Trilogy Remastered sono sempre più insistenti e di nuovo il leak proviene da un rivenditore, questa volta portoghese. L'elenco può essere visualizzato nel rispettabile negozio portoghese, GamingReplay, con le versioni Switch, PS4 e Xbox One che appaiono tutte sul sito. Il rivenditore suggerisce che il titolo verrà lanciato nell'ottobre 2020 ad un prezzo di 59,99 euro per PS4, PC e Xbox One e 49,99 euro per Nintendo Switch.Forse la cosa più interessante è che questa è la prima volta che una fuga di notizie ha indicato una versione Switch della versione rimasterizzata di Mass Effect Trilogy, poiché tutti i leak ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Isusono; insistenti e diil leak proviene da un rivenditore, questa volta portoghese. L'elenco può essere visualizzato nel rispettabile negozio portoghese, GamingReplay, con le versioni Switch, PS4 e Xbox One che appaiono tutte sul sito. Il rivenditore suggerisce che il titolo verrà lanciato nell'ottobre 2020 ad un prezzo di 59,99 euro per PS4, PC e Xbox One e 49,99 euro per Nintendo Switch.Forse la cosa; interessante è che questa è la prima volta che una fuga di notizie ha indicato una versione Switch della versione rimasterizzata di, poiché tutti i leak ...

