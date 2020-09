Martina Stella | “non vedo | non sento e non parlo” | bellissima – FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 16 settembre 2020)sul profilo Instagram posta scatti sempre più sensuali, mise provocanti e abiti da sogno. I fan sono in delirio e la sua pagina esplode di commenti Visualizza questo post su Instagram Black is my color 🤩🖤 ⠀ Adoro questo vestito: esalta la femminilità e l’eleganza 😍 ⠀ @suitebenedict @we are pacifico @paolo di pofi @chiara gasbarri … L'articolo, “non, none non parlo”,proviene da YesLife.it.