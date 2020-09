Mario Rosario Morelli nuovo presidente della Corte Costituzionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Mario Rosario Morelli è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Succede a Marta Cartabia, prima donna a ricoprire questo incarico. Lo ha eletto il plenum della Corte con nove voti a favore; cinque sono andati a Giancarlo Coraggio e uno a Giuliano Amato. Giudice Costituzionale dal 2011, resterà in carica per soli tre mesi perchè il 12 dicembre scade il suo mandato. “Nella nomina del presidente della Corte Costituzionale c’è una lunga tradizione. Vivo questo palazzo da 50 anni, spesso la Corte di fronte a un frammento di durata del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –è il. Succede a Marta Cartabia, prima donna a ricoprire questo incarico. Lo ha eletto il plenumcon nove voti a favore; cinque sono andati a Giancarlo Coraggio e uno a Giuliano Amato. Giudicedal 2011, resterà in carica per soli tre mesi perchè il 12 dicembre scade il suo mandato. “Nella nomina delc’è una lunga tradizione. Vivo questo palazzo da 50 anni, spesso ladi fronte a un frammento di durata del ...

thewaterflea : RT @dottorbarbieri: Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale. Rimarrà in carica meno di tre mesi (scadrà il 12/1… - chiarapellegri9 : RT @dottorbarbieri: Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale. Rimarrà in carica meno di tre mesi (scadrà il 12/1… - angela_federic : RT @CorteCost: Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale. - EURybor : RT @dottorbarbieri: Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale. Rimarrà in carica meno di tre mesi (scadrà il 12/1… - Raffywinx : RT @CorteCost: Mario Rosario Morelli eletto presidente della Corte costituzionale. -