Mario Morelli è il nuovo presidente della Consulta, ma rimarrà in carica solo 3 mesi. (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quello più anziano in carica. La Corte costituzionale non ha fatto alcuno strappo alla tradizione. Chiamati a eleggere il loro presidente i giudici hanno scelto il collega che da più tempo siede alla Consulta: si tratta di Mario Morelli, 79 anni, che sino ad oggi ricopriva il ruolo di vice presidente. Il successore di Marta Cartabia però potrà restare in carica solo tre mesi. Il suo mandato scadrà a dicembre: fu eletto alla Consulta nel 2011 dai magistrati della Cassazione. Sarà anche per questo, per questa scadenza ravvicinata dal mandato, se la Corte costituzionale si è divisa: Morelli ha ottenuto 9 voti. Cinque quelli andati a ...

