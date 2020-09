Mario Cerciello Rega, Finnegan Lee Elder: 'Chiedo scusa a tutti, la notte peggiore della mia vita' (Di mercoledì 16 settembre 2020) ' Voglio chiedere scusa a tutti, alla famiglia Cerciello e ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) ' Voglio chiedere, alla famigliae ai suoi amici. Al mondo intero. Quellaè stata lamiae se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ...

NewsMondo1 : Morte Cerciello Rega, Elder: "Chiedo scusa a tutti, la notte peggiore della mia vita" - fanpage : "Ho tolto la vita a una persona, quella notte è stata la peggiore della mia vita". Le parole al processo per l'omic…

Ultime Notizie dalla rete : Mario Cerciello Carabiniere ucciso a Roma, Elder Finnegan in lacrime chiede scusa alla famiglia Cerciello: «Sono pentito» Il Messaggero Omicidio Cerciello, Elder: "Chiedo scusa, quella notte la peggiore della mia vita"

Omicidio Cerciello Rega, Elder in aula: "Chiedo scusa a tutti. Notte peggiore della mia vita"

Cc ucciso a Roma, Elder: "Chiedo scusa, notte peggiore della mia vita"

