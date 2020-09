Maria Paola Gaglione, la mamma di Ciro Migliore: “Ci ho messo un po’, ma i figli si accettano come sono” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ci ho messo un po’, ma alla fine i figli si accettano come sono”. Lo ha affermato la mamma di Ciro Migliore, il ragazzo trans, nato di sesso femminile, fidanzato di Maria Paola Gaglione, la ragazza morta dopo il tamponamento volontario in scooter compiuto dal fratello Antonio nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre ad Acerra, nel napoletano. Antonio Gaglione aveva speronato il motorino su cui viaggiavano Ciro e Maria Paola, facendo cadere la sorella a terra, che poi era morta sul colpo. Ciro, invece, era stato successivamente picchiato da Antonio con l’accusa di aver plagiato la sorella. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ci houn po’, ma alla fine isisono”. Lo ha affermato ladi, il ragazzo trans, nato di sesso femminile, fidanzato di, la ragazza morta dopo il tamponamento volontario in scooter compiuto dal fratello Antonio nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre ad Acerra, nel napoletano. Antonioaveva speronato il motorino su cui viaggiavano, facendo cadere la sorella a terra, che poi era morta sul colpo., invece, era stato successivamente picchiato da Antonio con l’accusa di aver plagiato la sorella. ...

