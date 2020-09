Mara Venier torna a sfottere Barbara D’Urso: “A Domenica In avremo un’esclusiva…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mara Venier alla guida di Domenica In Ebbene sì, Mara Venier per il terzo anno consecutivo sarà alla guida di Domenica In. L’esordio della nuova stagione è previsto per il 13 settembre 2020 e giorni prima c’è stata la tradizionale conferenza stampa di presentazione. E proprio in quell’occasione la professionista veneziana ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’amica ma anche rivale Barbara D’Urso. La stagione televisiva è appena iniziata e già la temperatura si è alzata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la moglie di Nicola Carraro. La conduttrice veneta lancia una frecciatina velenosa a Barbara D’Urso Nonostante Mara ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 settembre 2020)alla guida diIn Ebbene sì,per il terzo anno consecutivo sarà alla guida diIn. L’esordio della nuova stagione è previsto per il 13 settembre 2020 e giorni prima c’è stata la tradizionale conferenza stampa di presentazione. E proprio in quell’occasione la professionista veneziana ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’amica ma anche rivaleD’Urso. La stagione televisiva è appena iniziata e già la temperatura si è alzata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la moglie di Nicola Carraro. La conduttrice veneta lancia una frecciatina velenosa aD’Urso Nonostante...

Iseeyou07772865 : @mik_elab @FlaviaLuna10 @angelicavitale_ Non per niente a Mara Venier ha detto che i biglietti si stanno vendendo i… - CarloColli1 : @GiusCandela @lagana_riccardo E soprattutto perché il figlio di Mara Venier lavora a Domenica in non essendo dipendente RAI? - Alinest22 : RT @MikaFanClub: ????#MaraVenier, a #DomenicaIn riparto dagli abbracci - Tv - ANSA ??Su @RaiUno il 13/9 alle ore 14h?? @mikasounds #Mika in col… - marcodelbene : RT @RevenewsI: .@mikasounds a #DomenicaIn ha parlato del suo impegno per #Beirut. Il video della sua chiacchierata con Mara Venier. https:/… - infoitcultura : Can Yaman sfida Mara Venier: chi vincerà? -