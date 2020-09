Maltempo nel Salento, violentissimo temporale tra Gallipoli, Nardò, Galatina e Maglie: diluvio e grandine [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si intensifica il Maltempo al Sud Italia: mentre l’Uragano Mediterraneo sta risalendo il mar Jonio, l’instabilità pomeridiana ha innescato un violento temporale nel Salento, tra Gallipoli, Nardò, Galatina e Maglie dove sono in atto nubifragi particolarmente intensi con forti grandinate. A Tuglie sono già caduti 44mm di pioggia; 22mm a Sannicola, 7mm a Galatone, 6mm a Collepasso. Piove anche a Gallipoli dove, sulla costa, la temperatura è crollata a +22°C dopo una massima di +28°C. Maltempo in Puglia, temporale a Gallipoli: le immagini dalla spiaggia VIDEO Per seguire megliio l’evoluzione meteorologica, in casi così estremi è ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si intensifica ilal Sud Italia: mentre l’Uragano Mediterraneo sta risalendo il mar Jonio, l’instabilità pomeridiana ha innescato un violentonel, tra, Nardò,dove sono in atto nubifragi particolarmente intensi con forti grandinate. A Tuglie sono già caduti 44mm di pioggia; 22mm a Sannicola, 7mm a Galatone, 6mm a Collepasso. Piove anche adove, sulla costa, la temperatura è crollata a +22°C dopo una massima di +28°C.in Puglia,: le immagini dalla spiaggiaPer seguire megliio l’evoluzione meteorologica, in casi così estremi è ...

