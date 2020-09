Mallegni (Forza Italia): «Voto no al referendum, così il governo va a casa» (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Per Forza Italia - spiega Mallegni - Berlusconi ha lasciato libertà di Voto. Io voterò orgogliosamente no. Ho votato sì nelle letture a Palazzo Madama, ma l’accordo era quello di ragionare sull’assetto generale dello Stato. Tutto questo però è mancato, e a questo punto voteremo no. In concreto, tagliare i parlamentari fuori da una cornice revisionale complessiva farà sì che intere regoni Italiane soprattutto del centro e del sud si trovino senza rappresentanza parlamentare» Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Per- spiega- Berlusconi ha lasciato libertà di. Io voterò orgogliosamente no. Ho votato sì nelle letture a Palazzo Madama, ma l’accordo era quello di ragionare sull’assetto generale dello Stato. Tutto questo però è mancato, e a questo punto voteremo no. In concreto, tagliare i parlamentari fuori da una cornice revisionale complessiva farà sì che intere regonine soprattutto del centro e del sud si trovino senza rappresentanza parlamentare»

Mallegni (FI): “Al referendum voterò no”

“C’è stato un sussulto: se Di Maio dice di votare sì, allora bisogna votare no. A parte questo, vengo sui contenuti. Per Forza Italia Berlusconi ha lasciato libertà di voto. Io voterò orgogliosamente ...

