Maggiore cura nel lavaggio delle strade e rispetto degli orari di raccolta dei rifiuti, il Comune sollecita Salerno Pulita (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Erika Noschese lavaggio delle strade così come dei luoghi aperti al pubblico e dei marciapiedi, rispetto degli orari della raccolta dei rifiuti porta a porta, conoscere il cronoprogramma delle attività di pulizia nelle varie zone della città. Sono queste le richieste che Leonardo Gallo, presidente della I commissione consiliare permanente "Statuto e Regolamenti" ha indirizzato all'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno e al presidente della società Salerno Pulita Antonio Ferraro. Nella giornata di lunedì, infatti, la commissione si è riunita per puntare l'attenzione su Salerno Pulita e le ...

