Madonna, la sua vera storia (scritta e diretta da lei) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fa tutto lei, Madonna, perciò non stupisce poi così tanto l'annuncio ufficiale del suo biopic, che vedrà proprio la star nel ruolo di regista del film che racconterà la sua storia. È stata la stessa Madonna a rendere noto il progetto, con un tweet che dice: «Universal Pictures annuncia il film basato sulla vera storia mai raccontata di Madonna, scritto e diretto dall'artista stessa». https://twitter.com/Madonna/status/1305930879995449349Nel dettaglio, Madonna scriverà la sceneggiatura insieme a Diablo Cody, già premio Oscar per Juno, mentre la popstar sarà coinvolta nella produzione (Universal) insieme a Amy Pascal, nota per film come The Post; Spider-Man: Un nuovo universo e, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fa tutto lei,, perciò non stupisce poi così tanto l'annuncio ufficiale del suo biopic, che vedrà proprio la star nel ruolo di regista del film che racconterà la sua. È stata la stessaa rendere noto il progetto, con un tweet che dice: «Universal Pictures annuncia il film basato sullamai raccontata di, scritto e diretto dall'artista stessa». https://twitter.com//status/1305930879995449349Nel dettaglio,scriverà la sceneggiatura insieme a Diablo Cody, già premio Oscar per Juno, mentre la popstar sarà coinvolta nella produzione (Universal) insieme a Amy Pascal, nota per film come The Post; Spider-Man: Un nuovo universo e, ...

