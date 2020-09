Madonna, il grande annuncio: il film sulla sua vita sarà diretto da… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Madonna, annunciato il film sulla vita della Regina del pop. Ma le sorprese non finiscono qui: ecco chi dirigerà il film. Madonna, l’indiscussa Regina del pop, è pronta a farsi conoscere in una veste del tutto nuova. La cantante ha deciso di mettersi a nudo, raccontando la propria personalissima e rocambolesca storia in una biopic … L'articolo Madonna, il grande annuncio: il film sulla sua vita sarà diretto da… proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020), annunciato ildella Regina del pop. Ma le sorprese non finiscono qui: ecco chi dirigerà il, l’indiscussa Regina del pop, è pronta a farsi conoscere in una veste del tutto nuova. La cantante ha deciso di mettersi a nudo, raccontando la propria personalissima e rocambolesca storia in una biopic … L'articolo, il: ilsuasaràda… proviene da YesLife.it.

Madonna, la regina del pop, dirigerà il biopic a lei dedicato. La celebre artista tornerà dietro la macchina da presa per la terza volta in carriera. Madonna torna dietro la macchina da presa: la sign ...

Madonna ha annunciato che sarà la regista del film biografico dedicato alla sua vita e carriera, scritto in collaborazione con Diablo Cody. Madonna sarà la regista di un film biografico sulla sua vita ...

L’ennesima conferma che sia una star dai molteplici talenti è arrivata dalla rivista Variety, secondo la quale Madonna non solo scriverà il film biografico sulla sua vita e la sua carriera insieme con ...

