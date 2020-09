Maddie McCann | l’avvocato di Brueckner | ‘Non gli affiderei i miei figli’

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Affermazioni che fanno discutere quelle dell’avvocato di Christian, principale sospettato per la sparizione di. Friedrich Fuelscher, avvocato di Christian– primo sospettato per il rapimento e l’omicidio in seguito a stupro della piccola– ha ammesso che non si fiderebbe a lasciare i suoi tre figli a lui, che … L'articolol’avvocato di‘Non glifigli’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com