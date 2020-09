"Ma chi glielo fa fare?". Cesara Buonamici brutale, faccia a faccia con Renzi: "I sondaggi di Italia Viva...". Gelo | Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Che vantaggio ha Renzi a stare fuori invece di stare nella grande nave?". Cesara Buonamici a Stasera Italia inchioda il leader di Italia Viva Matteo Renzi, seduto a fianco a lei. Si parla delle prospettive del centrosinistra dopo le regionali, che potrebbero sancire il tracollo del Pd in regioni chiave come Toscana e Puglia (dove IV corre contro i dem con propri candidati) e uno tsunami politico con conseguenze clamorose: Nicola Zingaretti fatto fuori dal Nazareno e Stefano Bonaccini al suo posto, con Renzi che torna alla casa madre. "Diciamoci la verità - lo incalza la mezzobusto del Tg5 -, Italia Viva e Pd a guida Bonaccini si ritrovano a competere nella stessa area di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Che vantaggio haa stare fuori invece di stare nella grande nave?".a Staserainchioda il leader diMatteo, seduto a fianco a lei. Si parla delle prospettive del centrosinistra dopo le regionali, che potrebbero sancire il tracollo del Pd in regioni chiave come Toscana e Puglia (dove IV corre contro i dem con propri candidati) e uno tsunami politico con conseguenze clamorose: Nicola Zingaretti fatto fuori dal Nazareno e Stefano Bonaccini al suo posto, conche torna alla casa madre. "Diciamoci la verità - lo incalza la mezzobusto del Tg5 -,e Pd a guida Bonaccini si ritrovano a competere nella stessa area di ...

