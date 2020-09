M5S, tre deputati si auto sospendono e attaccano Casaleggio: "Vergognoso" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche giorno fa Davide Casaleggio aveva comunicato agli iscritti alla piattaforma Rousseau, tramite un'e-mail, che alcuni deputati sono morosi, non rispettano l'impegno preso di versare una parte dello stipendio all'associazione e per questo Rousseau è costretta a tagliare alcuni servizi. Oggi tre deputati, Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano, hanno comunicato la loro autosospensione e hanno contrattaccato scrivendo in una nota congiunta:"Il fatto che a pochi giorni dalle elezioni Casaleggio abbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al MoVimento 5 Stelle è Vergognoso e stentiamo a capire quale gioco politico possa esserci dietro una presa di posizione così netta, in una situazione che di chiaro e ben definito non ha nulla"Nella nota si ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche giorno fa Davideaveva comunicato agli iscritti alla piattaforma Rousseau, tramite un'e-mail, che alcunisono morosi, non rispettano l'impegno preso di versare una parte dello stipendio all'associazione e per questo Rousseau è costretta a tagliare alcuni servizi. Oggi tre, Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano, hanno comunicato la lorosospensione e hanno contrattaccato scrivendo in una nota congiunta:"Il fatto che a pochi giorni dalle elezioniabbia lanciato un attacco pubblico a mezzo stampa al MoVimento 5 Stelle èe stentiamo a capire quale gioco politico possa esserci dietro una presa di posizione così netta, in una situazione che di chiaro e ben definito non ha nulla"Nella nota si ...

remo80689134 : RT @GeMa7799: M5s, tre deputati si auto-sospendono in protesta contro Casaleggio: 'Vergognosa lettera pubblica'...Tutto una questioni di so… - Lspazio1 : RT @Libero_official: La lettera contro i 'morosi' di #Rousseau firmata da #Casaleggio scatena la reazione di tre deputati #M5s, che si auto… - fremo03893514 : RT @GeMa7799: M5s, tre deputati si auto-sospendono in protesta contro Casaleggio: 'Vergognosa lettera pubblica'...Tutto una questioni di so… - NonnaMaria15 : RT @claudio_2022: M5s, tre deputati si auto-sospendono in protesta contro Casaleggio: 'Vergognosa lettera pubblica' - Profilo3Marco : RT @Libero_official: La lettera contro i 'morosi' di #Rousseau firmata da #Casaleggio scatena la reazione di tre deputati #M5s, che si auto… -