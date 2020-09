M5s, tre deputati morosi si autosospendono: ‘Da Casaleggio attacco vergognoso. Gestire Rousseau significa gestire il potere nel Movimento’ (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tre deputati M5s morosi, ovvero non in regola con le restituzioni di metà dello stipendio, si sono autosospesi dal Movimento 5 stelle. Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano hanno comunicato la loro decisione con una nota congiunta e nel farlo hanno accusato Davide Casaleggio di “un attacco vergognoso”. La decisione infatti è stata presa dai tre dopo che, due giorni fa, il presidente dell’associazione Rousseau ha comunicato agli iscritti alla piattaforma che l’associazione non sarà in grado di fornire più tutti i servizi a causa delle morosità di alcuni parlamentari. Tra questi appunto anche Berardini e De Girolamo, che non restituiscono (come previsto dal regolamento M5s) da dicembre 2019, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) TreM5s, ovvero non in regola con le restituzioni di metà dello stipendio, si sono autosospesi dal Movimento 5 stelle. Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano hanno comunicato la loro decisione con una nota congiunta e nel farlo hanno accusato Davidedi “un”. La decisione infatti è stata presa dai tre dopo che, due giorni fa, il presidente dell’associazioneha comunicato agli iscritti alla piattaforma che l’associazione non sarà in grado di fornire più tutti i servizi a causa delletà di alcuni parlamentari. Tra questi appunto anche Berardini e De Girolamo, che non restituiscono (come previsto dal regolamento M5s) da dicembre 2019, e ...

