M5S in Aula blocca atto Giunta Raggi: niente licenza Taxi a urtisti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, tra cui gran parte del gruppo M5S, stoppa la Giunta e dice ‘no’ alla compensazione con licenze Taxi nei confronti degli urtisti a cui e’ stato revocato il titolo. L’Aula ha infatti approvato con 21 favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti una mozione a firma del capogruppo di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, e sottoscritta sia dalla maggioranza che dall’opposizione, che impegna la sindaca Virginia Raggi e i suoi assessori a sospendere l’atto con cui la Giunta ha recepito le misure di salvaguardia della Regione Lazio relativamente alle compensazioni per i titolari di titoli abilitanti alla vendita revocati (rilascio di concessioni o licenze) applicandole alla categoria degli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, tra cui gran parte del gruppo M5S, stoppa lae dice ‘no’ alla compensazione con licenzenei confronti deglia cui e’ stato revocato il titolo. L’ha infatti approvato con 21 favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti una mozione a firma del capogruppo di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, e sottoscritta sia dalla maggioranza che dall’opposizione, che impegna la sindaca Virginiae i suoi assessori a sospendere l’con cui laha recepito le misure di salvaguardia della Regione Lazio relativamente alle compensazioni per i titolari di titoli abilitanti alla vendita revocati (rilascio di concessioni o licenze) applicandole alla categoria degli ...

M5S_Europa : La nostra @LFerraraM5S è intervenuta in Aula al Parlamento europeo durante il discorso sullo Stato dell'#Unione del… - Giggiola4 : RT @M5S_Europa: La nostra @LFerraraM5S è intervenuta in Aula al Parlamento europeo durante il discorso sullo Stato dell'#Unione della Presi… - FPuggini : RT @M5S_Europa: La nostra @LFerraraM5S è intervenuta in Aula al Parlamento europeo durante il discorso sullo Stato dell'#Unione della Presi… - scandaglieremo : RT @M5S_Europa: La nostra @LFerraraM5S è intervenuta in Aula al Parlamento europeo durante il discorso sullo Stato dell'#Unione della Presi… - CarieriF : RT @M5S_Europa: La nostra @LFerraraM5S è intervenuta in Aula al Parlamento europeo durante il discorso sullo Stato dell'#Unione della Presi… -