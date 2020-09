“L’urto è stato violento”. Viviana Parisi e Gioele, il legale mostra le immagini dell’incidente (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora nuovi dettagli giungono in queste ore sul giallo di Caronia. Gli investigatori sono al lavoro ormai da molte settimane per cercare di fare chiarezza sulla morte della dj Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Adesso è emerso che l’incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti mamma e figlio avrebbe avuto gravi conseguenze. A riferirlo è l’avvocato della famiglia Mondello, Nicodemo Gentile, che ha anche pubblicato due foto sul suo profilo Facebook che confermerebbero questa tesi. Ha infatti mostrato sul noto social network sia l’auto di Viviana che il camioncino contro il quale si sarebbe scontrata. Osservando le immagini in questione, si può notare la fiancata della vettura schiacciata e la ruota priva di copertone. Questo significherebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ancora nuovi dettagli giungono in queste ore sul giallo di Caronia. Gli investigatori sono al lavoro ormai da molte settimane per cercare di fare chiarezza sulla morte della dje del piccolo. Adesso è emerso che l’incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti mamma e figlio avrebbe avuto gravi conseguenze. A riferirlo è l’avvocato della famiglia Mondello, Nicodemo Gentile, che ha anche pubblicato due foto sul suo profilo Facebook che confermerebbero questa tesi. Ha infattito sul noto social network sia l’auto diche il camioncino contro il quale si sarebbe scontrata. Osservando lein questione, si può notare la fiancata della vettura schiacciata e la ruota priva di copertone. Questo significherebbe ...

_gogoYubari : L’urto che mi dà la gente in among us!!! Quando io vedo davanti ai miei occhi uno ucciso e ti dico è stato questo V… - anuselessone : io se fossi stato il padre di Amira gli avrei detto: rincorretelo e non rompetemi i coglioni... madonna l’urto quan… - MagaMagaoz : #chilhavisto Il seggiolino ribaltato nell'auto, l'urto non può essere stato leggero. Spero in cuor mio che Gioele f… - MagaMagaoz : #chilhavisto L'incidente non è stato affatto banale visto l'urto sull'auto degli operai stradali -

