L’Uragano Sally “risparmia” la Louisiana: annunciati aiuti per Mississippi e Alabama (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governatore della Louisiana ha confermato che il suo Stato sta preparando aiuti per Mississippi e Alabama, dopo che è stata confermata la “buona notizia” secondo cui, rispetto alle previsioni, l’Uragano Sally sta solo sfiorando a est lo Stato che era nel mirino circa 48 ore fa. Sono attesi da 25 a 50 cm di pioggia lungo la costa del Golfo, con punte di 75 pollici dalla Florida occidentale alla costa sudorientale del Mississippi. “La preoccupazione principale che abbiamo in questo momento è l’allagamento delle zone a bassa quota nell’estremo sud-est della Louisiana a causa dell’ondata di tempesta“, ha affermato il governatore della Louisiana durante un briefing. La ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governatore dellaha confermato che il suo Stato sta preparandoper, dopo che è stata confermata la “buona notizia” secondo cui, rispetto alle previsioni, l’Uraganosta solo sfiorando a est lo Stato che era nel mirino circa 48 ore fa. Sono attesi da 25 a 50 cm di pioggia lungo la costa del Golfo, con punte di 75 pollici dalla Florida occidentale alla costa sudorientale del. “La preoccupazione principale che abbiamo in questo momento è l’allagamento delle zone a bassa quota nell’estremo sud-est dellaa causa dell’ondata di tempesta“, ha affermato il governatore delladurante un briefing. La ...

zaynsart_ : Questo è un messaggio per L’uragano Sally: Ho chiesto per un pochino di pioggia e fresco non la distruzione total… - zazoomblog : L’uragano Sally spaventa il Sud Est degli Stati Uniti - #L’uragano #Sally #spaventa #degli - giornalettismo : L'uragano #sally spaventa il Sud Est degli Stati Uniti #HurricaneSally2020 - BabeleOggi : L'uragano Sally potrebbe scatenare 'storiche inondazioni' negli Stati della costa del Golfo - tusciaweb : L’uragano Sally in arrivo tra Mississipi e Louisiana Washington -L'uragano Sally in arrivo tra Mississipi e L -