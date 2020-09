Lucia Azzolina, la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia contro la ministra dell’Istruzione (Di mercoledì 16 settembre 2020) La mozione di sfiducia della Lega contro la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata depositata in Senato. L’atto, già più volte annunciato nei giorni scorsi dal leader del Carroccio Matteo Salvini, ora dovrà essere calendarizzato. Non a caso è stato scelto Palazzo Madama: qui la maggioranza ha un margine più ristretto (circa 10 parlamentari di differenza rispetto alla soglia minima di 160) rispetto a Montecitorio. Il Carroccio, insieme agli alleati del centrodestra, mette sotto accusa l’organizzazione scolastica degli ultimi mesi e il come è stata affrontata la pandemia. “La disastrosa gestione della scuola della ministra Azzolina“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladidellaladell’Istruzioneè stata depositata in. L’atto, già più volte annunciato nei giorni scorsi dal leader del Carroccio Matteo Salvini, ora dovrà essere calendarizzato. Non a caso è stato scelto Palazzo Madama: qui la maggioranza ha un margine più ristretto (circa 10 parlamentari di differenza rispetto alla soglia minima di 160) rispetto a Montecitorio. Il Carroccio, insieme agli alleati del centrodestra, mette sotto accusa l’organizzazione scolastica degli ultimi mesi e il come è stata affrontata la pandemia. “La disastrosa gestione della scuola della“, ...

