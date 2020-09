Lotta al virus, lavoro, clima, diritti: i pilastri di Von der Leyen. “Con Conte vertice sulla sanità in Italia. Migranti, aboliremo sistema Dublino” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il lavoro e l’economia da una parte, la situazione sanitaria dall’altra. Con il coronavirus a fare da filo conduttore e la transizione verde come pilastro della ripartenza. Senza dimenticare la Lotta alle discriminazioni, la tutela dei diritti e la questione con Migranti, con un annuncio importante: “aboliremo il regolamento di Dublino“. Nel primo discorso sullo stato dell’Unione da parte della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen annuncia che “col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza Italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia”. Un modo per dimostrare che l’Ue è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ile l’economia da una parte, la situazione sanitaria dall’altra. Con il coronaa fare da filo conduttore e la transizione verde come pilastro della ripartenza. Senza dimenticare laalle discriminazioni, la tutela deie la questione con, con un annuncio importante: “il regolamento di Dublino“. Nel primo discorso sullo stato dell’Unione da parte della presidente della Commissione Ursula Von derannuncia che “col presidente del consiglio Giuseppee la presidenzana del G20 organizzeremo unglobalesanità, in”. Un modo per dimostrare che l’Ue è ...

