Lopez vince la 17^ tappa del Tour de France | Roglic sempre leader

MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Miguel Angel Lopez si è aggiudicato la diciassettesima tappa del Tour de France 2020 da Grenoble a Meribel Col de la Loze, frazione di 170 chilometri con due GPM di Hors Categorie a movimentare la corsa. Proprio nell'ultima salita di giornata il corridore colombiano dell'Astana è riuscito a staccare tutti ed è andato a vincere in solitaria su uno dei percorsi più duri di questa edizione numero 107. Precedentemente, una fuga con Alaphilippe e Carapaz aveva caratterizzato la fase centrale di una tappa che sorride ulteriormente a Primoz Roglic: la maglia gialla non tiene le ruote di Lopez, che da oggi è sul podio virtuale viste le difficoltà di Rigoberto Uran, ma stacca di ...

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Miguel Angel Lopez, con il tempo di 4h49'08", ha vinto per distacco la 17/a tappa del 107/o Tour de France di ciclismo, da Grenoble a Méribel Col de la Loze (2.304 metri di quo ...

Tour de France, Lopez vince in solitaria a Meribel e Roglic resta leader

Miguel Angel Lopez si è aggiudicato la diciassettesima tappa del Tour de France 2020 da Grenoble a Meribel Col de la Loze, frazione di 170 chilometri con due Gpm di Hors Categorie a movimentare la cor ...

