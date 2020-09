Lombardia | Assolombarda | produzione industriale in ripresa | crollano export e occupazione

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Economia in, ma recupero lento. È la fotografia scattata dal Centro Studi disulla situazione economica della Regione nel Booklet Economia pubblicato su “Genio & Impresa”. Nei mesi estivi si è intensificata, infatti, l’inversione di tendenza dopo il lockdown ma laviaggia ancora in territorio negativo, -8% a luglio rispetto allo stesso mese nel 2019, in miglioramento dopo il -14% di giugno (+6%). Sull’pesa inoltre il commercio mondiale in forte arretramento, fattore che fa perdere alla9,7 miliardi di euro nel primo semestre 2020. Resta critica, infatti, la connessione ai mercati internazionali che nei primi sei mesi del 2020 nella Regione ha registrato una ...

Il Messaggero

(Teleborsa) - Economia in ripresa, ma recupero lento. È la fotografia scattata dal Centro Studi di Assolombarda sulla situazione economica della Regione nel Booklet Economia pubblicato su "Genio & Imp ...Dopo i mesi di massima emergenza sanitaria, il periodo estivo ha concesso all'economia italiana un graduale recupero, registrando una diminuzione della produzione industriale del -8% a luglio, in migl ...