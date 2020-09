L' Ocse taglia le stime sul Pil taliano | nel 2021 +5 | 4% dal precedente +7 | 7% | Visco | ' Crisi pesantissima | conseguenze incerte'

MediasetTgcom24 : Ocse taglia stime sul Pil Italia 2021 a +5,4% da +7,7% #ocse - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Ocse taglia stime sul Pil Italia 2021 a +5,4% da +7,7% #ocse - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ocse taglia stime sul Pil Italia 2021 a +5,4% da +7,7% #ocse - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Ocse taglia stime sul Pil Italia 2021 a +5,4% da +7,7% #ocse - popoloZeta : RT @MediasetTgcom24: Ocse taglia stime sul Pil Italia 2021 a +5,4% da +7,7% #ocse -

Ultime Notizie dalla rete : Ocse taglia

TGCOM

Recessione tra le piu' pesanti del G20 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 sett - L'Ocse rivede le stime del Pil italiano, prevedendo una caduta un po' meno profonda per quest'anno, ma anche u ...(Teleborsa) - L'OCSE ha leggermente attenuato le previsioni sul crollo del PIL dell'Italia quest'anno a riflesso della crisi pandemica, ma resta un pesantissimo meno 10,5% il pronostico inserito dall' ...Parigi, 16 set 11:32 - (Agenzia Nova) - Nel 2020 il Pil dell'Italia calerà del 10,5 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che r ...