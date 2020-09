Lo smart working una manna per gli hacker (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa settimana si potrebbe parlare anche di come L'Università Tor Vergata di Roma sia caduta sotto i colpi degli hacker, ritrovandosi con i sistemi crittografati, ma apparentemente senza una richiesta di riscatto, e di come questa modalità di attacco stia diventando sempre più frequente per coprire le tracce del reale obiettivo che di solito è l'esfiltrazione di dati. Tuttavia ci sono dei numeri interessanti da mettere insieme. Partiamo dalle proiezioni in materia di smart working che all'unanimità dicono che i 500 mila italiani che lavoravano da remoto per un giorno alla settimana saranno un lontano ricordo anche quando la pandemia Covid si limiterà a essere presente nei libri di storia. Si parla di un numero compreso tra tre e sei milioni di lavoratori che saranno "smart ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa settimana si potrebbe parlare anche di come L'Università Tor Vergata di Roma sia caduta sotto i colpi degli, ritrovandosi con i sistemi crittografati, ma apparentemente senza una richiesta di riscatto, e di come questa modalità di attacco stia diventando sempre più frequente per coprire le tracce del reale obiettivo che di solito è l'esfiltrazione di dati. Tuttavia ci sono dei numeri interessanti da mettere insieme. Partiamo dalle proiezioni in materia diche all'unanimità dicono che i 500 mila italiani che lavoravano da remoto per un giorno alla settimana saranno un lontano ricordo anche quando la pandemia Covid si limiterà a essere presente nei libri di storia. Si parla di un numero compreso tra tre e sei milioni di lavoratori che saranno "...

