Livorno | scuolabus investe bimbo di 4 anni e lo uccide

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Dramma a Castagneto Carducci, in provincia di: undi 4è stato investito da unomentre era in bicicletta: il piccolo è morto sul posto. Autobus: i fatti La tragedia è avvenuta oggi all’incirca all’ora di pranzo: lo, che presumibilmente aveva appena recuperato i bambini all’uscita da scuola, era nei pressi della Chiesa di Donoratico quando il piccolo è sbucato dal nulla da una traversa ed è stato investito in pieno. La situazione è apparsa grave fin da subito, in quanto il piccolo ha subito lesioni molto profonde. I soccorsi sono stati inutili: il bambino non ha mai ripreso conoscenza ed a nulla è valso anche l’intervento ...