Livorno, Rosettano Navarra è il nuovo presidente: “Ho un progetto ambizioso” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Il Livorno ha reso noto che, in data 11 settembre 2020 è avvenuto il passaggio delle quote sociali a una nuova compagine societaria e il dottor Rosettano Navarra ha assunto la carica di presidente del Livorno con atto a firma del notaio Giorgio Segalerba di Genova“. Lo si legge nella nota ufficiale con la quale il Livorno ha annunciato il cambio di proprietà: Rosettano Navarra, imprenditore di Ferentino e fondatore della “Navarra spa” sarà il nuovo presidente. “Firmato l’atto che ha ufficializzato il mio ingresso alla presidenza della società amaranto – ha dichiarato il neo presidente -, ho iniziato subito a lavorare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ilha reso noto che, in data 11 settembre 2020 è avvenuto il passaggio delle quote sociali a una nuova compagine societaria e il dottorha assunto la carica didelcon atto a firma del notaio Giorgio Segalerba di Genova“. Lo si legge nella nota ufficiale con la quale ilha annunciato il cambio di proprietà:, imprenditore di Ferentino e fondatore della “spa” sarà il. “Firmato l’atto che ha ufficializzato il mio ingresso alla presidenza della società amaranto – ha dichiarato il neo-, ho iniziato subito a lavorare ...

LivornoCalcio : Rosettano Navarra é il nuovo presidente dell' A.S. Livorno Calcio! #Navarra #LivornoCalcio #Presidente ??… - LivornoCalcio : Rosettano Navarra è il trentunesimo Presidente nella storia del Livorno Calcio. #ForzaPresidente #Navarra - Thomasturbato20 : RT @LivornoCalcio: Rosettano Navarra é il nuovo presidente dell' A.S. Livorno Calcio! #Navarra #LivornoCalcio #Presidente ?? - TuttoRadio : #Repost @livornocalcio • • • • • • Via Indipendenza Rosettano Navarra è il nuovo Presidente dell' A.S. Livorno Cal… - paologagne02 : RT @LivornoCalcio: Rosettano Navarra é il nuovo presidente dell' A.S. Livorno Calcio! #Navarra #LivornoCalcio #Presidente ?? -