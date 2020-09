Livorno | bambino travolto e ucciso da uno scuolabus

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’incidente è avvenuto a Castagneto Carducci: un bimbo di 4 anni è statoe investito da uno; l’autista è in ospedale sotto shock Il dramma si è consumato questo pomeriggio poco prima delle 13 a Castagneto Carducci, frazione di Doronatico (): undi 4 anni è statoe investito da unosotto gli occhi della mamma e dei genitori degli altri bambini che stavano uscendo da scuola. In lacrime, ai cronisti, si è rivolta la sindaca Sandra Scarpellini la quale ha spiegato che, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e l’intervento di una dottoressa che si trovava sul posto (che ha tentato di rianimare il piccolo), per ilnon c’è stato nulla ...

Il bimbo è il figlio dei titolari della fcascina dove era in corso un' attività con alcuni bambini. Un incidente che richiama quello, mortale, avvenuto oggi a Livorno, dove un bambino è stato ...Mattinata di tragedia a Donoratico, in provincia di Livorno, dove un bambino di cinque anni ha perso la vita dopo essere stato investito da uno scuolabus. É accaduto poco prima delle 13 in via Mazzini ...Un bambino di quattro anni è stato investito da uno scuolabus vicino a casa sua a Castagneto Carducci, una frazione di Donoratico (Livorno). Il tragico incidente, come riporta Ansa, è avvenuto oggi in ...