LIVE – Djokovic-Caruso 3-2, Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro fra Novak Djokovic e Salvatore Caruso, valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Una vittoria di cuore quella del siciliano all’esordio nel main draw: ha superato Sandgren al tie-break decisivo, regalandosi la contesa con il numero uno al mondo. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso un LIVE testuale, in programma come secondo incontro dalle ore 11:00 di mercoledì 16 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Djokovic-Caruso 3-2 PRIMO SET – Rapidissimo game a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ile latestuale dell’incontro fra Novake Salvatore, valido per il secondo turno degliBNL d’Italia. Una vittoria di cuore quella del siciliano all’esordio nel main draw: ha superato Sandgren al tie-break decisivo, regalandosi la contesa con il numero uno al mondo. Sportface.it vi terrà compagnia attraverso untestuale, in programma come secondo incontro dalle ore 11:00 di mercoledì 16 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA3-2 PRIMO SET – Rapidissimo game a ...

Maracanasport : RT @federtennis: ?? Dalle 11:00 si scende in campo per il 2° turno degli #IBI20! ??#Berrettini ?? Coria ??#Caruso ?? Djokovic ??#Paolini ?? Halep… - federtennis : ?? Dalle 11:00 si scende in campo per il 2° turno degli #IBI20! ??#Berrettini ?? Coria ??#Caruso ?? Djokovic ??#Paolini… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Caruso Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Caruso #Internazionali - ticino_live : Post Edited: Novak Djokovic squalificato agli US Open. È la prima squalifica da 141 anni - ticino_live : Novak Djokovic squalificato agli US Open. È la prima squalifica da 141 anni -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Djokovic LIVE - Djokovic-Caruso 2-1, Internazionali BNL d'Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA Sportface.it LIVE Sinner-Tsitsipas, risultato in tempo reale Internazionali Tennis Roma 2020: inizio ore 14.00

nella quale perde contro il serbo Novak Djokovic. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa al Masters 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense (entrambi disputatisi sui campi di ...

LIVE Musetti-Wawrinka, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’emergente azzurro sogna il colpaccio

21.41 Lorenzo Musetti è giunto al primo turno di un main draw di un torneo di questa caratura grazie alle vittorie nel tabellone di qualificazione contro Zapata Miralles, Leonardo Mayer e Giulio Zeppi ...

Novak Djokovic si prepara agli Internazionali

#super #BRAVO @atptour ????#goodjob #notfair — paire benoit (@benoitpaire) September 13, 2020. Benoit Paire giocherà domani sera con Jannik Sinner sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli non prima d ...

nella quale perde contro il serbo Novak Djokovic. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa al Masters 1000 di Cincinnati e allo Slam statunitense (entrambi disputatisi sui campi di ...21.41 Lorenzo Musetti è giunto al primo turno di un main draw di un torneo di questa caratura grazie alle vittorie nel tabellone di qualificazione contro Zapata Miralles, Leonardo Mayer e Giulio Zeppi ...#super #BRAVO @atptour ????#goodjob #notfair — paire benoit (@benoitpaire) September 13, 2020. Benoit Paire giocherà domani sera con Jannik Sinner sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli non prima d ...