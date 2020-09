LIVE – Atalanta-Novara 3-1 | amichevole 2020 | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lascritta dipre-campionato in programma alle ore 15:00 di mercoledì 16 settembre al Centro Sportivo di Zingonia. Altro test per gli uomini di Gasperini, quando mancano sempre meno giorni alla ripresa del campionato. Dall’altra parte del campo il, che continua ad affrontare squadre di Serie A in questa fase della preparazione. Sportface.it vi racconterà la sfida in tempo reale, con latestuale che non vi farà perdere nemmeno un minuto. FORMAZIONI UFFICIALI:– Sportiello, Sutalo, Muriel, Caldara, De Roon, Malinovski, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri, Pasalic, Colley.– Lanni, Cagnano, Bove, Nardi, Schiavi, Buzzegoli, Panico, Gonzalez, Pagani, Bellich, ...