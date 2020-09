Lincoln Red Imps-Rangers | vigilia di lusso in Europa League | il club di Glasgow sceglie uno yacht da 120 milioni…

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e saràRed.La sfida valida per il secondo turno preliminare diè in programma giovedì 17 settembre alle ore 17 al Victoria Stadium: in palio vi sarà il pass per il terzo turno preliminare, in calendario il prossimo 24 settembre. Approdati a Gibilterra nella giornata di ieri, ihanno deciso di soggiornare in un superda 120 milioni di sterline. Un vero e proprio alloggio a cinque stelle, con la nave attraccata nel lungomare di Gibilterra, che dispone al proprio interno di palestra e spa, ristorante, bar e un casinò.embedcontent src="facebook" ...