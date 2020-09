Ligue 1, il Lione perde in casa del Montpellier. Vince il Psg (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Ligue 1, i risultati della prima giornata Il campionato della Ligue 1 si apre con il pareggio a reti bianche tra Bordeaux e Nantes. Nelle sfide del sabato colpo dell’Angers in casa del Dijon. Pari tra Lille e Rennes. Il Monaco parte con un punto, vittorie casalinghe per Lorient, Nimes, Nizza. Venerdì 21 agosto 2020Bordeaux-Nantes 0-0 Sabato 22 agosto 2020Dijon-Angers 0-1 (22′ Traore)Lille-Rennes 1-1 (40′ Bamba (L), 74′ Da Silva) Domenica 23 agosto 2020Monaco-Reims 2-2 (5′ Dia (R), ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.1, i risultati della prima giornata Il campionato della1 si apre con il pareggio a reti bianche tra Bordeaux e Nantes. Nelle sfide del sabato colpo dell’Angers indel Dijon. Pari tra Lille e Rennes. Il Monaco parte con un punto, vittorielinghe per Lorient, Nimes, Nizza. Venerdì 21 agosto 2020Bordeaux-Nantes 0-0 Sabato 22 agosto 2020Dijon-Angers 0-1 (22′ Traore)Lille-Rennes 1-1 (40′ Bamba (L), 74′ Da Silva) Domenica 23 agosto 2020Monaco-Reims 2-2 (5′ Dia (R), ...

