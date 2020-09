Ligue 1 | Draxler regala la prima gioia al Psg | 1-0 contro il Metz

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Psg porta a casa la suavittoria in questa stagione e conquistano i primi tre punti. Gli uomini di Tuchel dopo una gara bloccata sullo 0-0ilchiudono la gara con un gol in extremis diche da una boccata d’ossigeno ai parigini dopo un inizio troppo buio per i vice campioni d’Europa. C'est terminé au Parc ! Victoire dans la douleur grâce à une tête de Juliandans le temps additionnel #PSGFCM@PSG inside 1⃣ – 0⃣ @FC#ICICESTPARIS pic.twitter.com/ntDttftgGK — Paris Saint-Germain (@PSG inside) September 16, 2020 Foto: twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Paris Saint Germain conquista la prima vittoria in Ligue 1. E lo fa con un successo di misura inflitto al Metz nei minuti di recupero con il sigillo definitivo di Julian Draxler. Nella prima frazio ...PARIGI - Il Psg vince 1-0 contro il Metz nel recupero della prima giornata di Ligue 1 grazie al gol quasi allo scadere di Draxler, che non segnava in campionato da due anni. Decisivo nell'azione del v ...