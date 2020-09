Legnarello riapre il maniero | contradaioli accolti dalla reggenza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) "Bentornati a casa! Non importa se dobbiamo mantenere il distanziamento sociale. Non importa se dobbiamo indossare la mascherina. Non importa se dobbiamo rispettare alcune regole che ormai sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Legnarello riapre

IL GIORNO

"Bentornati a casa! Non importa se dobbiamo mantenere il distanziamento sociale. Non importa se dobbiamo indossare la mascherina. Non importa se dobbiamo rispettare alcune regole che ormai sono entrat ...La Reggenza Giallorossa ha dato il benvenuto ai contradaioli che con grande disciplina e rispetto delle regole hanno partecipato alla cena in via Dante Alighieri per "celebrare" la riapertura del Mani ...Tutti i contenuti originali sono di proprietà di LegnanoNews, ne è consentito l'utilizzo citando il sito come fonte. Dei contenuti non originali viene citata la fonte.