Lega Serie A, tamponi negativi al Coronavirus dopo il "caso De Laurentiis"

ROMA - Dal presidente Paolo Dal Pino , all'ad Luigi De Siervo , passando per gli altri dipendenti della Lega Serie A presenti all'assemblea dello scorso 9 settembre a Milano, in cui era intervenuto ...

SkyTG24 : Coronavirus #Milano, calcio: tamponi negativi per vertici Lega Serie A - petergomezblog : Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: dopo il test è andato all’assemblea della Lega Serie A - MassimoCaputi : Non oso immaginare cosa pensano e come si sentono tutti i partecipanti all'assemblea della Lega di Serie A grazie a #DeLaurentiis - danieledv79 : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, calcio: tamponi negativi per vertici Lega Serie A - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, calcio: tamponi negativi per vertici Lega Serie A -

ROMA - Dal presidente Paolo Dal Pino, all'ad Luigi De Siervo, passando per gli altri dipendenti della Lega Serie A presenti all'assemblea dello scorso 9 settembre a Milano, in cui era intervenuto anch ...

Lazio, Lulic verso l’esclusione dalla lista per la Serie A: rischia anche Lukaku

Secondo Il Messaggero, Lulic verrà escluso dalla lista dei giocatori per la Serie A. Situazione simile per Lukaku. Entro dopo domani la Lazio dovrebbe consegnare alla Lega Serie A la sua lista, che pe ...

Girone di ferro per il Latina Calcio 1932: con campane e sarde la Serie C è più dura

Per il quarto anno consecutivo di Serie D, il Latina è stato inserito nel girone G, nel quale in questo campionato farà i conti con più campane. Rispedita al mittente la richiesta di partecipare al ra ...

