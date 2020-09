Lega | Salvini | “I 49 milioni? Spesi in manifesti elettorali e corrente elettrica”

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - matteosalvinimi : #Salvini: Aggressione di Pontassieve? Non riesco a voler male alla signora, per me è pienamente perdonata. Con la L… - matteosalvinimi : #Salvini: Voto regionale è voto molto concreto. Cittadini se vorranno cambiare e sceglieranno la Lega lo faranno pe… - RenzoCianchetti : RT @diMartedi: #Salvini su #Lega: 'I 49 mln sono stati spesi in iniziative, affitti di sede e campagne elettorali... cercano soldi che non… - rotre54 : L'analfabetismo funzionale di #Zaia è da manuale. #Lega #laPeggiore_DESTRA_diSempre #16settembre #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salvini

portato a nulla. Stanno cercando da anni giornalisti e magistrati soldi della Russia, soldi in Svizzera, Lussemburgo, Panama, Cipro, Liechtenstein… Non li trovano semplicemente perché non ci sono. La ...Salvini: "I 49 milioni della Lega? Non so dove siano, gli abbiamo spesi". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è stato ospite nell’ultima puntata di Di Martedì su La7, in una puntata dedicata ...Il Partito democratico che alle elezioni comunali di Viareggio sostiene il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro schiera i pesi massimi per il finale di campagna elettorale, in vista del voto per ammin ...