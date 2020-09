Lega presenta mozione di sfiducia contro Azzolina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Laal Senato ladila ministra dell’Istruzione: “Ha perso molti mesi preziosi in chiacchiere” Come preannunciato da Matteo Salvini, il gruppo dellaal Senato hato unadiindividualeil ministro dell’Istruzione Lucia. “La disastrosa gestione della scuola del Ministro– si legge… L'articolo Corriere Nazionale.

MediasetTgcom24 : Scuola, la Lega presenta una mozione di sfiducia per la Azzolina #luciaazzolina - Adnkronos : ++Senato, Lega presenta mozione sfiducia ad Azzolina++ - MariaAversano1 : RT @ValterRimini: E Salvini invece di spiegare agli italiani questo schifo, presenta la mozione di sfiducia alla Azzolina. A te stesso quan… - ValterRimini : E Salvini invece di spiegare agli italiani questo schifo, presenta la mozione di sfiducia alla Azzolina. A te stess… - Open_gol : Scuola, la Lega presenta una mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell’Istruzione Azzolina -

Ultime Notizie dalla rete : Lega presenta

La Lega ha presentato al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. "La disastrosa gestione della scuola del Ministro Azzolina sta tenendo in tensione fa ...La Lega ha presentato al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. "La disastrosa gestione della scuola del Ministro Azzolina sta tenendo in tension ...ROMA – Mozione di sfiducia alla ministra Lucia Azzolina presentata dalla Lega. Come annunciato dal leader Matteo Salvini, Il Carroccio ha presentato in Senato una mozione di sfiducia individuale per l ...