Lega, il commercialista arrestato ha versato 160mila euro in contanti al partito di Salvini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Più di 160mila euro in contanti. Per la precisione sono 160.520. Tutti finiti tra l’ottobre del 2019 e il giugno del 2020 sui conti della Lega di Matteo Salvini e sui conti delle articolazioni territoriali del partito in Calabria, Campania e Lazio. Chi era che versava quelle somme? Andrea Manzoni, uno dei tre commercialisti vicini al Carroccio arrestato la settimana scorsa per l’affare del capannone ceduto alla Lombardia film commission. Per la procura di Milano quella maturata tra il 2017 e il 2018 fu una vendita a prezzo gonfiato. Ma ora sul partito di Alberto da Giussano si moltiplinano le ombre e i filoni d’indagine. Anche grazie alle segnalazioni degli istituti di credito e dell’Antiriciclaggio. L’ultima pista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Più diin. Per la precisione sono 160.520. Tutti finiti tra l’ottobre del 2019 e il giugno del 2020 sui conti delladi Matteoe sui conti delle articolazioni territoriali delin Calabria, Campania e Lazio. Chi era che versava quelle somme? Andrea Manzoni, uno dei tre commercialisti vicini al Carrocciola settimana scorsa per l’affare del capannone ceduto alla Lombardia film commission. Per la procura di Milano quella maturata tra il 2017 e il 2018 fu una vendita a prezzo gonfiato. Ma ora suldi Alberto da Giussano si moltiplinano le ombre e i filoni d’indagine. Anche grazie alle segnalazioni degli istituti di credito e dell’Antiriciclaggio. L’ultima pista ...

fattoquotidiano : Lega, il commercialista intercettato: “Su Cormano porcherie, hanno inventato che costava il doppio”. E spunta l’inc… - fattoquotidiano : FONDI LEGA Ci sarebbe Michele Scillieri dietro la società panamense Gleason Sa. Il commercialista milanese, nel cu… - HuffPostItalia : Inchiesta Lega, la cena col commercialista che getta ombre su Salvini - AndreaLompio53 : La #Lega ladra e ruffiana,, come in Mi manda Picone. Forse è per questo che piace così tanto a quegli Italiani che… - capricorne_o : RT @GiovanniPaglia: Il 26 maggio, mentre noi eravamo ancora alle prese col lockdown, Salvini e i vertici della Lega si intrattenevano al ri… -