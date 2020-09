"Le zone gay-free non trovano spazio in Europa" (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Proporremo di allungare la lista dei crimini di incitamento all'odio, sia che si tratti di matrice razziale, di genere o di orientamento sessuale, l'odio non va tollerato". Lo ha detto la presidente della Commissione europea... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Proporremo di allungare la lista dei crimini di incitamento all'odio, sia che si tratti di matrice razziale, di genere o di orientamento sessuale, l'odio non va tollerato". Lo ha detto la presidente della Commissione europea...

