Le sorelle Hadid | la dolcissima dedica di Bella | anche lei con un pancino sospetto

Gigi Hadid presto neo mamma La top model Gigi Hadid è incinta da ormai otto mesi. Il momento tanto atteso sta arrivando! La sorella le fa una dedica dolcissima sui social. View this post on Instagram Me n my sweet sis @BellaHadid for @voguemagazine's March issue ! 🧡 thanks angels @mr carlos nazario @studio jackson BIG LOVE always A post shared by Gigi Hadid (@gigiHadid) on Feb 16, 2020 at 2:16am PST GIGI E ZAYN IN DOLCE ATTESA Gigi Hadid e Zayn Malik stanno insieme dal 2015, una storia d'amore lunga cinque anni. È iniziato tutto con un colpo di fulmine e in tutto questo tempo la loro coppia ha sopportato molte crisi, ma si è sempre rialzata più forte ...

Ultime Notizie dalla rete : sorelle Hadid Bella Hadid, gara di pancioni su Instagram con la sorella Gigi Io Donna Bella Hadid ha condiviso una rara e dolcissima foto insieme alla sorella Gigi con il pancione

Nello scatto si vedono le sorelle di profilo in quella che sembra essere la fattoria della famiglia Hadid in Pennsylvania. "11 giugno 2020. Due pagnotte nel forno - scrive Bella in caption al ...

Bella Hadid, Gigi e la foto con la pancia (e il pancione) di fuori

La foto più dolce – e la più spiritosa – sulla gravidanza di Gigi Hadid, 25 anni, arriva dal profilo Instagram di sua sorella Bella, 23. La top model ha postato sui social una fotografia scattata l’11 ...

