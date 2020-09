Le perquisizioni ai sostenitori della renziana Open erano «illegittime»

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) «Dieci mesi fa centinaia di finanzieri inviati dalla Procura di Firenze hanno perquisito le case di cittadini non indagati “rei” di aver finanziato in modo legittimo e trasparente la Leopolda. Per settimane i giornali, i politici, gli addetti ai lavori hanno parlato di quella vicenda: il caso. Ieri la Cassazione ha stabilito che le: la Cassazione!». Matteo Renzi ha scelto queste parole, pubblicate sul suo profilo Facebook, per annunciare la decisioneCassazione di accogliere il ricorso dell’imprenditore Marco Carrai e del finanziere Davide Serra contro il sequestro di documenti e computer nell’ambito dell’indagine sulla Fondazione– ex cassaforte– che ...