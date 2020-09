Le novità del nuovo iPad Air di Apple (Di mercoledì 16 settembre 2020) Apple iPad Air 4 è ufficiale, Apple ha presentato la quarta generazione dell’iPad Air mostrando tutte le novità del nuovo tablet. Apple non ha presentato solo il nuovo Apple Watch Series 6, assieme al nuovo smartwatch è stato mostrato anche la quarta versione dell’iPad Air con tutte le sue nuove novità.La principale novità della nuova generazione d’iPad Air riguarda il SoC. I nuovi tablet il nuovissimo SoC Apple A14 Bionic a 5nm, lo stesso che sarà adottato sulla prossima generazione d’iPhone. L’A14 è dotato di una nuova CPU esa-core, una GPU quad core e il nuovo Neural Engine da 16 core ... Leggi su defanet (Di mercoledì 16 settembre 2020)Air 4 è ufficiale,ha presentato la quarta generazione dell’Air mostrando tutte le novità deltablet.non ha presentato solo ilWatch Series 6, assieme alsmartwatch è stato mostrato anche la quarta versione dell’Air con tutte le sue nuove novità.La principale novità della nuova generazione d’Air riguarda il SoC. I nuovi tablet il nuovissimo SoCA14 Bionic a 5nm, lo stesso che sarà adottato sulla prossima generazione d’iPhone. L’A14 è dotato di una nuova CPU esa-core, una GPU quad core e ilNeural Engine da 16 core ...

Giorgiolaporta : Ha votato meno del 7% delle volte e in queste ore va in giro a dire di voler tagliare i costi della politica. Si ch… - fattoquotidiano : Recovery fund, dal salario minimo all’aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del governo inviat… - minGiustizia : Il ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede ha presentato agli omologhi di Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi,… - doaliperto : #smartworking del futuro: dal facilitatore per i rapporti con #chatbot e #AI al consulente per l'utilizzo corretto… - DomenicaNardie1 : RT @Giorgiolaporta: Ha votato meno del 7% delle volte e in queste ore va in giro a dire di voler tagliare i costi della politica. Si chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : novità del Bill Gates: «L’elettrico è il futuro ma non può bastare» Corriere della Sera