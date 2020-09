Lavoro domestico, ecco come cambiano le regole dal 1° ottobre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Più lungo il periodo di prova, aumentano le retribuzioni ma diminuiscono i contributi per le famiglie che hanno bisogno della badante notturna. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel nuovo Ccnl del Lavoro domestico che, insieme alla Federazione italiana Fidaldo, abbiamo firmato lo scorso 8 settembre insieme a tutte le parti sociali rappresentative del comparto.Le novità, che entreranno in vigore dal 1° ottobre, garantiscono da una parte più diritti agli 850 mila addetti del comparto regolarmente assunti e, dall’altro, maggiori vantaggi alle famiglie datrici (oltre 2 milioni) e in particolare a quelle che ogni giorno devono confrontarsi con la non autosufficienza grave e la disabilità. Sulla carta ‘lavoratori’ e ‘datori di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Più lungo il periodo di prova, aumentano le retribuzioni ma diminuiscono i contributi per le famiglie che hanno bisogno della badante notturna. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel nuovo Ccnl delche, insieme alla Federazione italiana Fidaldo, abbiamo firmato lo scorso 8 settembre insieme a tutte le parti sociali rappresentative del comparto.Le novità, che entreranno in vigore dal 1°, garantiscono da una parte più diritti agli 850 mila addetti del comparto regolarmente assunti e, dall’altro, maggiori vantaggi alle famiglie datrici (oltre 2 milioni) e in particolare a quelle che ogni giorno devono confrontarsi con la non autosufficienza grave e la disabilità. Sulla carta ‘lavoratori’ e ‘datori di ...

