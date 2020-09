L’auto ha cambiato le gomme con rotoli di carta igienica e il finale è sorprendente [VIDEO] (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il VIDEO di oggi è diventato molto virale negli scorsi mesi, perché mostra qualcosa di più unico che raro. Ma andiamo con ordine, di cosa stiamo parlando? Le immagini in questione che vi abbiamo riportato nel nostro articolo sono particolari come possiamo vedere. Il veicolo infatti mostra un dettaglio nei suoi pneumatici, invece di avere questi, infatti, aveva due paia di rotoli di carta igienica. In Messico, USA e Spagna, il filmato ha totalizzato in pochi secondi migliaia di reazioni a causa della curiosità che ha scatenato negli utenti. Senza dubbio, si tratta di una pratica unica. D’altra parte, il conducente dell’auto ha conquistato l’ammirazione degli spettatori, poiché l’auto era in moto su rotoli di carta ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildi oggi è diventato molto virale negli scorsi mesi, perché mostra qualcosa di più unico che raro. Ma andiamo con ordine, di cosa stiamo parlando? Le immagini in questione che vi abbiamo riportato nel nostro articolo sono particolari come possiamo vedere. Il veicolo infatti mostra un dettaglio nei suoi pneumatici, invece di avere questi, infatti, aveva due paia didi. In Messico, USA e Spagna, il filmato ha totalizzato in pochi secondi migliaia di reazioni a causa della curiosità che ha scatenato negli utenti. Senza dubbio, si tratta di una pratica unica. D’altra parte, il conducente dell’auto ha conquistato l’ammirazione degli spettatori, poiché l’auto era in moto sudi...

Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: più seri, e invece pensate che potrebbe essere come e successo a me il filtro dell'aria, che ormai non filtrava più l'… - Roberto28132743 : più seri, e invece pensate che potrebbe essere come e successo a me il filtro dell'aria, che ormai non filtrava più… - EGigalon : @Ivan__soli @RosiPolimeni A me è capitato in autostrada....Lo spostamento d'aria ha fatto sbandare l'auto...fortuna… -

Ultime Notizie dalla rete : L’auto cambiato Referendum: Crimi, 'taglio parlamentari per togliere chi cambia idea' Affaritaliani.it