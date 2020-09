Latina, tutti gli agenti (anche segreti) al servizio dell’imprenditore. L’intercettazione: “Dobbiamo incontrare i nostri protettori” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamo incontrare i nostri protettori”. “Ti faccio io da garante”. Carabinieri, poliziotti, finanzieri, personale dei servizi segreti. tutti al servizio dell’imprenditore corrotto. Ad aiutarlo, Alessandro Sessa, colonnello dei carabinieri già coinvolto con l’accusa di depistaggio – poi prosciolto – nell’ambito dell’inchiesta Consip. Luciano Iannotta, imprenditore 49enne di Terracina, è il principale indagato nell’ambito dell’operazione ‘Dirty glass’ della Direzione distrettuale antimafia di Roma, che questa mattina ha portato all’arresto di undici persone e al sequestro di quattro società nella provincia di Latina. Iannotta, che vanta legami con esponenti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamoprotettori”. “Ti faccio io da garante”. Carabinieri, poliziotti, finanzieri, personale dei servizialdell’imprenditore corrotto. Ad aiutarlo, Alessandro Sessa, colonnello dei carabinieri già coinvolto con l’accusa di depistaggio – poi prosciolto – nell’ambito dell’inchiesta Consip. Luciano Iannotta, imprenditore 49enne di Terracina, è il principale indagato nell’ambito dell’operazione ‘Dirty glass’ della Direzione distrettuale antimafia di Roma, che questa mattina ha portato all’arresto di undici persone e al sequestro di quattro società nella provincia di. Iannotta, che vanta legami con esponenti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina tutti Latina, tutti gli agenti (anche segreti) al servizio dell’imprenditore Il Fatto Quotidiano Ricerca operatori economici per efficientamento energetico patrimonio di ATER Latina

Manifestazione di interesse per la ricerca di operatori economici per l’efficientamento energetico del patrimonio dell’ente ATER della provincia di Latina. Importo: n.d. Scadenza: 15/10/2020 Bando (zi ...

Corruzione e riciclaggio, 11 arresti a Latina. In manette anche il colonnello dei Carabinieri coinvolto nel caso Consip

Questa volta non c’è stato un semplice avviso di garanzia o una mera sospensione dal servizio. Il colonnello Alessandro Sessa, già coinvolto nel caso Consip, accusato di depistaggi per colpire l’ex pr ...

Latina, estorsioni,corruzione: 11 arresti e aziende sequestrate

Con l’operazione chiamata “Dirty Glass” la polizia di Latina, dopo indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha eseguito 11 misure cautelari e sequestrato quattro società che commerciav ...

