L’aneddoto di Aldo Agroppi su Gennaro Gattuso | “Quando ebbi l’infarto mi chiamò | senza conoscermi”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 16 settembre 2020), ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Amore Campania raccontando un aneddoto che ha come protagonista l’attuale allenatore del Napoli,. “Adoro Rino, è un mio amico, nessuno gli ha regalato niente. E’ partito da un paesino sperduto, ovvero Schiavonea, e se n’è andato in Scozia, in Serie C, ha allenato ovunque.è un uomo di grande carattere, ma non da oggi. Quando hai carattere arrivi. Lui si è imposto sacrifici, perciò l’ho amato ed ammirato sempre”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A ...