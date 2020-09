La visual artist che trasforma i grafici finanziari in paesaggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) visual designer per Nike, l’artista americana Gladys Orteza si diletta nel tempo libero a trasformare i grafici che registrano l’andamento in Borsa dei titoli delle più importanti e conosciute aziende del mondo in paesaggi costellati da catene montuose, profonde gole e grattacieli. L’idea le è venuta osservando un grafico azionario dell’azienda per cui lavora: dall’andamento del titolo Nike è partita l’elaborazione di scenari naturali, a cui spesso l’artista aggiunge elementi vintage come vecchie auto o camion. Un fattore trasversale a tutte le creazioni è la presenza della Luna, in onore della figlia dell’artista, Lyanna Luna: la riprova che anche i dati possono essere tutt’altro che ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020)designer per Nike, l’a americana Gladys Orteza si diletta nel tempo libero are iche registrano l’andamento in Borsa dei titoli delle più importanti e conosciute aziende del mondo incostellati da catene montuose, profonde gole e grattacieli. L’idea le è venuta osservando un grafico azionario dell’azienda per cui lavora: dall’andamento del titolo Nike è partita l’elaborazione di scenari naturali, a cui spesso l’a aggiunge elementi vintage come vecchie auto o camion. Un fattore trasversale a tutte le creazioni è la presenza della Luna, in onore della figlia dell’a, Lyanna Luna: la riprova che anche i dati possono essere tutt’altro che ...

Anche il Chiostro del Bramante di Roma ospita una mostra dedicata al misterioso Banksy, lo street artist che non smette di far parlare il mondo intero. Avrebbe dovuto essere allestita lo scorso marzo, ...

“The invisibility is a superpower”: così apre la mostra, A visual protest, inaugurata al Chiostro del Bramante di Roma l’8 settembre, che ospiterà oltre 90 opere di Banksy fino all’11 aprile 2021. La ...

Nell’ambito dell’edizione di quest’anno del longevo festival romano Short Theatre è arrivata alla Pelanda la performance Be Arielle F. del premiato videographer e visual artist Simon Senn di Ginevra.

