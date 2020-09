La verità sulla Dolce vita, applausi per Pedersoli al Modernissimo (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Maridì Vicedomini applausi a scena aperta per “La verità su La Dolce vita”, il docu-film di Giuseppe Pedersoli proiettato ieri sera al “Modernissimo” di Napoli alla presenza del regista e del protagonista Luigi Petrucci. La pellicola presentata in anteprima mondiale fuori concorso alla 77esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha mietuto ampi consensi, narra per la prima volta, grazie a documenti inediti, la genesi e le vicissitudini di lavorazione di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema italiano; in particolare, il racconto si concentra sulla figura del produttore Giuseppe Amato, nonno materno di Giuseppe Pedersoli e sul suo complesso rapporto con Fellini e con il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Maridì Vicedominia scena aperta per “La verità su La”, il docu-film di Giuseppeproiettato ieri sera al “” di Napoli alla presenza del regista e del protagonista Luigi Petrucci. La pellicola presentata in anteprima mondiale fuori concorso alla 77esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha mietuto ampi consensi, narra per la prima volta, grazie a documenti inediti, la genesi e le vicissitudini di lavorazione di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema italiano; in particolare, il racconto si concentrafigura del produttore Giuseppe Amato, nonno materno di Giuseppee sul suo complesso rapporto con Fellini e con il ...

